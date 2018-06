Přátelé ze mě udělali samotáře, říká David Schwimmer

„Bylo to dost nepříjemné a pokazilo to můj vztah s lidmi takovým způsobem, že trvalo roky, něž jsem si zvykl a nebylo mi to nepříjemné,“ řekl Schwimmer pro The Hollywood Reporter.

Jako herec byl prý zvyklý při čerpání inspirace pro svoji práci chodit mezi lidi a pozorovat je.

„Když se ze mě stala celebrita, nastal absolutní opak. Nejradši jsem si natáhl baseballovou čepici, aby mě nebylo poznat. Po chvíli jsem si uvědomil, že už jsem lidi nepozoroval, ale snažil jsem se ukrýt,“ řekl.

Stal se z něj tak trochu samotář. To, že pro svoji práci nemohl pozorovat chování lidí, ho prý nesmírně vytáčelo.

„Tak jsem se snažil přijít na to, jak mohu být v tomto novém světě, nové situaci hercem? Jak mohu dělat svou práci? Bylo to složité,“ dodal.

Proto se prý rozhodl více věnovat režii a práci na dalších projektech si pečlivě vybíral. Natočil například seriál Bratrstvo neohrožených a nadaboval žirafáka Melmana v Madagaskaru.

Někteří kolegové seriálovému Rossovi vyčítají, že kvůli němu se šestice přátel nedokáže sejít a právě Schwimmer prý odmítal i nabídky na pokračování (více zde).

Přátelé se nakonec letos sešli na oslavě narozenin režiséra Jamese Burrowse, ale chyběl Chandler, tedy Mattew Perry, který byl pracovně v Londýně (podrobnosti zde).



Přátelé 12 let od skončení seriálu Hvězdy seriálu Přátelé

Poslední díl kultovního seriálu Přátelé se vysílal 6. května 2004, v Česku s půlročním zpožděním. Vyvrcholení osudů šestice přátel k televizím jen v Americe tehdy přitáhlo přes 52 milionů diváků.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

David s manželkou Zoe Buckmanovou a jejich dcerou Cleo (Los Angeles, 27. května 2015):