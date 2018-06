David: Pomáháme a máme strach

* Měl jste strach, když přišla vlna tsunami?

Samozřejmě. Jste na ostrově, najednou kolem vás přeletí vlna a vy vůbec nevíte, co se děje. Přestaly fungovat maily, faxy, neměli jsme žádné spojení. Hlavně vidíte, že vedlejší ostrov domorodců je úplně srovnaný se zemí. My měli v tom neštěstí ještě štěstí, protože před ostrovem Fonimagoodhoo vyčnívá korál, který vlnu odřízl. Proto na nás už přišla jen dvoumetrová namísto osmimetrové. Nezničila to tady natolik, abychom neměli střechu nad hlavou.

* Jak to teď na ostrově vypadá?

Probíhají tu mítinky, kde nám říkají, co máme dělat. Třeba že se nesmí do moře. V podstatě tady ale vládne strašný chaos. Nikdo neví, co bude dál a jak to tady bude fungovat. Nevíme, jestli nám přijede jídlo, nebo nafta pro agregáty.

* Máte co jíst a pít?

Pitnou vodu máme a jídlo taky. Něco odplavalo, ale mají tady zásoby toastových chlebů a podobných věcí. A měla by dorazit loď s normálním jídlem.

* Bojíte se živlu i teď?

Strach máme pořád. Tušíme ale, že jinde to bylo daleko horší, i když pořád nemáme zapojenou televizi a nemůžeme sledovat CNN. Dozvíme se jen to, co nám někdo zavolá, pokud se dovolá. Slyšíme ty hrůzy ze Srí Lanky a Indie jen zprostředkovaně, ale nemůžeme v tuhle chvíli dělat nic než pomáhat místním.

* Jak pomáháte?

Uklízíme nepořádek a sušíme věci. Je nás tady nějakých dvě stě hostů. Víceméně si pomáháme navzájem. Ale je nám hrozně líto těch lidí, kteří jsou na tom daleko hůř. My jim nemůžeme pomoci, protože se odsud nikam nedostaneme. Jsme nějakých 150 kilometrů od letiště v Male. I pro nás sem někdo musí přiletět hydroplány, kterými rozvážejí hosty z letiště a které prý mají z poloviny poškozené. Až nám někdo řekne „máme pro vás letadlo“, poletíme. Jinak budeme čekat na náš let, který máme rezervovaný až po Novém roce. Určitě dáme přednost těm, kdo to potřebují. My to v tuhle chvíli nepotřebujeme.