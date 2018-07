Jsem dobrý tatínek. Otázka je, co si myslí Martha a děti, říká Ondříček

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Na co vzpomínáte nejraději z natáčení Dukly 61?

Abych pravdu řekl, určitě na natáčení v dole. Ze začátku jsme se tam hodně báli, opravdu moc. Už jen když jsme poprvé sjeli do dolu, tak jsem nečekal ten pocit. Jeli jsme poprvé na obhlídky skoro 900 metrů hluboko. To byl jeden zážitek za druhým. Postupem času nás ten důl nějak přijal a vlastně uchvátil, že bych se tam ještě někdy rád podíval.

Vy už připravujete další film, tentokrát o Emilu Zátopkovi.

Zatím pracuji na scénáři, dělám casting s Darou Špačkovou. S Krištofem Muchou jsme se začali bavit, jak to bude vypadat a postupně to připravujeme. Natáčení bude až příští jaro, takže ještě je času relativně dost. První myšlenka natočit film o Emilovi Zátopkovi byla v roce 2007. Přišel s tím za mnou Honza Muchow.

Bude ve filmu hrát i vaše žena Martha Issová?

Pravděpodobně ano. Jestli vše dobře dopadne, tak bude hrát Danu Zátopkovou.

Už jste někdy přemýšlel, že byste obsadil do role dětí své dcery?

Já jsem se lekl, že řeknete, jestli bych obsadil nějakou jinou herečku ještě někdy (smích). Ale když mluvíte o mých dětech, jako proč ne? Já to zase neberu nijak fatálně. Když budou chtít a bude je to bavit, tak ano.

Jaký jste tatínek, pomáháte doma s dětmi?

Já jsem dobrý tatínek. Otázka je, co si myslí Martha a děti (smích). Ale já se snažím, hrozně rád trávím čas s dětmi. Mám dohromady tři děti a přiznám se, že zatím nejsem zase tak dobrý tatínek u Emilky. Ta má teprve čtyři měsíce. Tam tu péči ještě úplně nezvládám, ale snažím se. Na druhou stranu, s Rudolfem a Františkou se snažím být nejlepší tatínek.

Martha Issová a David Ondříček

Nejste si tedy jistý ohledně péče o miminko? To se u mužů dá i celkem pochopit.

Moje máma mi říkala, že táta se o mě začal zajímat tak ve čtrnácti. Samozřejmě, že s námi bydlel celou dobu a žili jsme spolu. Tatínek byl totiž takový, že když jsem byl s ním, vždy se něco stalo. Třeba poprvé, když jsme si šli zahrát fotbal, tak on si zlomil nohu v nártu, a tak dále. Těch věcí bylo hodně. Já si totiž myslím, že táta si s dětmi moc nerozuměl, ale já to mám jinak. S dětmi si naopak rozumím. Snažím se být dobrý tatínek, ale s těmi úplně malými mi to zase tak nejde. To se přiznávám.

Co spolu nejraději podnikáte?

Jezdíme hodně na kole, nebo plaveme. Třeba Františka miluje penny board a brusle a syn Rudolf má rád taky brusle. Já jsem celkem sportovní člověk, pohyb mám rád. Nejsem typ chlapa, který by čas s rodinou trávil doma na gauči.