Stop vulgaritám na dámských záchodcích, agituje herec David Novotný

Novotný má teorii, podle níž jsou takové snahy kontraproduktivní, ba dokonce společensky nebezpečné. "Kdo chodí na fotbal, ten to má jako formu papiňáku. Upouští tam páru, jde se vyvztekat. Všechno to, co si nemůže vybít doma na partnerovi a dětech, vybije tam. Otevřou se kanály a fekálie nenávisti jsou vypuštěny proti soupeři a rozhodčím. Díky čemuž jste pak doma mnohem hodnější na svoje blízké, což je důležitá věc!"

Čtěte ve středu Rozhovor s hercem Davidem Novotným čtěte v Magazínu DNES, který výjimečně vychází už ve středu.

Už brzy začne brát Novotný na letenský stadion svého dvouletého syna, ale nepočítá s možností, že by se v tu chvíli mohl stát přecitlivělým a odsuzovat fanoušky ve svém okolí za ostřejší slovník. "Kdybych chtěl opravdu bojovat proti sprosté mluvě, tak se spíš schovám na dívčí záchodky v jakékoli škole, bedlivě se zaposlouchám, jak se spolu baví dvanáctileté holky, osypu se, načež vylezu z úkrytu a řeknu: Dámy, tak tohle snad ale opravdu nejde... Neboli když už začít s kampaněmi proti vulgaritě, tak nejdřív takhle: Sprosté chování nepatří na dámské záchodky a do škol!"

David Novotný se v rozhovoru pro Magazín DNES vyjádří taky k fotbalovému násilí. Je jeho velkým odpůrcem, sám se nerval od chvíle, kdy jej přerostl mladší bratr, nicméně dodává: "Někdy mám pocit, že za problémy můžou taky přemotivovaní policajti. Nepochopím, jak můžou na příšerném stadionu v Ostravě naběhnout na tribunu mezi normály, neboli rodiče s dětmi, a naházet tam rozbuškové kuličky."

Potíže by podle něj pomohl vyřešit zákaz prodeje alkoholu na stadionech. "Já na Spartu chodím střízlivej," říká. "Přes deset let už nepiju a jsem si jistý, že alkáč zatemňuje naše dobré vychování. Když totiž pijete a navíc se přidá davová psychóza, stáváte se nejstatečnějším na světě a nikdo na vás nemá."