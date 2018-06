David Novotný: Občas s lidmi mluvím sprostě, v kavárně Potmě to nešlo

"Když mluvím s lidmi, tak jsem lidový, někdy i sprostý. Mám blízko k takovým výrazům, které se nehodí do normální společnosti a doprovázím to svojí mimikou, aby to mělo tu správnou váhu. Tam to neplatí, takže jsem musel volit slova, když jsem chtěl mluvit se svým kolegou u stolu," přiznal Novotný.

V kavárně Potmě totiž není nic vidět. Hosté si tak mohou vyzkoušet, jak se cítí nevidomí. Ti v kavárně také obsluhují a doprovázejí vidící návštěvníky ke stolům.

Spolu s Novotným letošní ročník v Praze otevřeli šéfkuchař Roman Paulus a herci Ondřej Vetchý a Dana Batulková.

"Pořád čekáte, že to světlo se někde objeví, že alespoň něco rozeznáte očima, ale vůbec nemáte šanci. Zbystří vám hmat. Šátráte, když jdete podél zdi. Snažíte si zapamatovat, kudy člověk jde. Potom ještě asi sluch. Najednou tam byl hrozný hluk, bylo tam dost lidí a máte pocit, že ty zvuky slyšíte silněji než normálně," popsala Batulková své pocity po návštěvě kavárny.

Tu najdete do 18. června na Ovocném trhu v centru Prahy. Kromě kávy a dalších nápojů můžete poprvé ochutnat speciálně pro Světlušku namíchanou extračernou a extrabílou zmrzlinu. Autobus s kavárnou má za sebou už čtyři zastávky a chystá se navštívit ještě Ostravu, Jičín, Olomouc a Brno.