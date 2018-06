S přítelkyní jsme se poznali díky skútru, říká David Matásek

„Eva žila dlouho v Berlíně a jezdila na kole, ale už jí taky bylo z kola ouvej, tak si koupila skútr. Vespu. A když projížděla různé kontakty přes Facebook, našla mě, napsala mi a začali jsme si psát. Byl jsem tenkrát opuštěný po rozchodu s bývalou ženou... Když jsme se pak s Evou potkali v Praze, bylo to celkem brzo jasné. A teď je to ještě jasnější, máme kluka Toníčka,“ řekl David Matásek, který má s blogerkou a překladatelkou osmiměsíčního syna.

Přestože v minulosti parta z Vespa Clubu jezdila do Itálie hlavně na pánské jízdy, postupem času se to změnilo. Nyní s hercem jezdí i jeho přítelkyně.

„Začínali jsme jako pánská jízda, ale spojoval nás klub. A jak v klubu přibývaly holky, nešlo jim říct: ‚Pardon, přes rok se kamarádíme, ale teď běžte do háje a zůstaňte doma, jedeme na pánskou jízdu.‘ A holky to krásně zvládaly, bylo to fajn, ale přece jen to byly ‚cizí‘ holky,“ prohlásil herec.

David Matásek se zúčastňuje vespařských srazů i toho v roce 2013 v Praze:

„S Evičkou to zase bylo jiné, ale ona je dobrá, brzy přistoupila na to, že se muži na takových cestách chovají uvolněně, brala to, jak to je, a užili jsme si to. Vlastně ji obdivuju. Nejen z toho sociálního hlediska, z přežití v té partě, ale ujet denně čtyři sta kilometrů! Není bůhvíjaká řidička, pořád se bála, že jí ujedeme, ale nakonec s námi v klidu držela krok. Už se těším, až přestane kojit, odložíme mimi k babičkám a vyrazíme.“



Kromě úzkého kontaktu s přírodou a poznáváním nových míst, si herec díky výletům na vespě užívá i kulinářské umění jednotlivých oblastí. A může také srovnávat.

„První chuť Itálie ucítím v kafi. Kafe dělá tu pravou hranici mezi Rakouskem a Itálií. Nechápu to, ale je to tak. Jsou to pořád tytéž hory, tatáž silnice, stejná značka benzinové pumpy, ale u jedné pijete ještě svařené bukvice a o pět kilometrů dál - Un Café! Perfetto!“ řekl v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

