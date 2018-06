Výlety na motorce jsou lepší bez dětí, tvrdí David Matásek

David Matásek se loni na podzim stal čtyřnásobným otcem. Prozradil, že i přesto má na svůj koníček čas. „Na motorce jezdím denně po Praze. Třeba do divadla na zkoušku nebo na schůzky. Ono by se to ani jinak nedalo stihnout,“ řekl.

Na delší výlet na motorce s kamarády si ovšem musí ještě chvíli počkat. Chce na něj vyrazit hned, jak děti trochu odrostou. „Po zkušenostech už vím, že jakmile pomine první nápor povinností a radovánek, potomci se postaví na vlastní nohy a na podobný výlet bude prostor,“ prohlásil.

Děti ovšem na delší výpravu vzít neplánuje. „To by ani nešlo. A hlavně jsou tyto výlety krásné právě tím, že jsou bez všedních starostí o potomky,“ řekl s tím, že se staršími potomky se podívá na Motosalon v pražských Letňanech, kde je nechá vyzkoušet si, jaké to je osedlat silné stroje.

David Matásek nedávno v českém krimiseriálu Polda ztvárnil strážce zákona s poněkud netypickými metodami vyšetřování a osobitým přístupem ke zločincům. Herec přiznal, že jeho „kolegové“ při dopravních kontrolách na něj neberou žádný speciální ohled. „Nezaznamenal jsem, že by na mě byli mírnější. Ale musím říct, že se snažím jezdit podle předpisů a neztratil jsem ani jeden bod, takže jim nedávám žádné podněty k pokutování,“ dodal.

