David má v hlavě další muzikál

Celou věc si chce Michal David promyslet na Maledivách, kam odlétá s celou rodinou na dovolenou.

Původně to měla být dovolená ryze oddychová, ale pak dostal Michal David nabídku, aby si tam také zazpíval, a tak ji využil. "Budu zpívat na večírcích společně s Bárou Basikovou a dalšími umělci. Je to pojaté jako top klase, tak si beru několikero elegantní oblečení. Na večeře budeme muset chodit ve smokingu a s motýlkem. Bude to luxusnější, něž jsme zvyklí," usmál se zpěvák.

Vzhledem k tomu, že Maledivy jsou vlastně malý ostrov o rozměrech zhruba 200 krát 60 kilometrů, na žádné výlety se Michal s rodinou nechystá. Hodlají si dosyta užít moře a trochu si ve volném čase i zasportovat.

"Jediné, kam pojdeme, je noční rybolov. Už jsem to zažil, je to nádherné. O půlnoci se jede s rybáři na moře. I když je tento nevšední zážitek spojen s určitým rizikem, Michal David tvrdí, že se nebojí ani jízdy v autě, ani létání letadlem, ani na lodi v rozbouřených vlnách.

"Myslím si, že osud každého je předurčený, že je stanoveno, kdy máte odejít," míní Michal David.