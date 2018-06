David má nové zuby za 200 tisíc, je to dárek k padesátinám

Na tiskovou konferenci k muzikálové parodii dorazil zpěvák a hitmaker takřka rovnou ze zubařského křesla. Liboval si však, že renovace celého chrupu, do něhož investoval dvě stě tisíc korun, proběhla v rekordním čase tří dnů. Dnes se může pochlubit dokonalým úsměvem, který ke své práci nezbytně potřebuje.

"Bylo to docela náročné, ale doktor Jiří Ježek má opravdu šikovné ruce a dokázal to, co jiní dělají tři týdny za pouhé tři dny. Všude mám keramické fasety, dole korunky a implantáty. Ty se dělaly čtyři hodiny a musel jsem si poté dát tři týdny pauzu. Pak mi dělali bělení spodních zubů a nakonec jsem strávil na klinice dva dny, jednou pět hodin a podruhé šest hodin," líčí David.

Zotavovat a odpočívat bude týden na Kanárských ostrovech, kam letí s manželkou a partou kamarádů. Pak už je zvědav na premiéru crazy muzikálové parodie Je třeba zabít Davida, která je naplánována na 28. dubna. Na tiskové konferenci se usmíval zeširoka na všechny strany. To aby všichni mimo jiné věděli, že si ze sebe umí udělat legraci. Crazy muzikálová parodie bude totiž nekompromisně útočit na jeho osobu.

Tiskovou konferenci v Divadle Broadway moderoval Roman Vojtek. Dojemnou chvilkou bylo vedle veselé nálady všech interpretů a tvůrců v čele s producentem Oldřichem Lichtenbergem a režisérem Radkem Balašem vystoupení šestiletého Filipa Antonia, který byl vybrán teprve před pár dny konkurzem do role představitele malého Michala Davida. Zazpíval píseň Sen kovbojů a ženám v sále zvlhly oči. Dojatý byl i Roman Vojtek, Filip byl totiž jeho filmový syn v úspěšném snímku Líbáš jako Bůh.

Na malého klučinu se ostatně těší i Michal David. Jeho jednadvacetiletá dcera Klára mu totiž v červenci, jen týden před jeho narozeninami, porodí prvního vnuka a udělá z táty dědečka. "Termín má 7. července a hned za týden mám stejně jako Karel Gott narozeniny. Čeká mě vážně hodně oslav," uzavírá s úsměvem David.