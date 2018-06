Klezlovi bych dal facku, říká o svém bývalém učiteli David Kraus

David Kraus se netají tím, že neumí noty, ačkoli studoval konzervatoř. Tu ovšem z vlastní vůle nedokončil.

Na škole mu dle jeho slov největší peklo dělal učitel zpěvu Eduard Klezla.

"Já jsem tam měl velké problémy, pak tam byla inspekce ministerstva školství, na základě té inspekce jsem dostal individuální plán," popsal Kraus.

"Pak mě Eduard Klezla na základě té inspekce nesměl hodnotit. Musel jít za dveře, když já jsem dělal ze zpěvu zkoušky," prozradil Kraus a aniž by Klezlovo chování blíže specifikoval, svěřil se s nutkáním vyřídit si to s ním ručně.

"Nejsem agresivní člověk, ale kdybych viděl tohoto člověka, potkal ho třeba v zelenině, tak dostane facku zezadu, až spadne do toho regálu," řekl Kraus.

K jeho ostrým slovům se Eduard Klezla vyjadřovat nechtěl. "Já se nebudu vyjadřovat k něčemu, co bylo úplně jinak, než je prezentováno. Já byl jeho ročníkový pedagog. Nevím, že by odcházel kvůli mně, bylo to kvůli maturitě z angličtiny, se zpěvem to nemělo nic společného. A opravdu se tím nebudu po dvanácti letech zabývat," řekl Revue iDNES.cz Eduard Klezla.

David Kraus však i bez konzervatoře u zpěvu zůstal a to, že ho mají lidé často za protekčního synka, mu nijak zvlášť nevadí.

"Ono to tak částečně je. Myslím, že to není protekce, ale že když jsem přišel na začátku do vydavatelství, tak jsem je víc zajímal, než kdybych byl Franta Čáp z Nekvašic. Vždycky na to koukají takhle bulvárně. Může to být i na škodu, ale já s tím žiju celý život, takže s tím nemám problém," řekl David Kraus v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10.