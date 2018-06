David Kraus spojil tvář s bojem proti AIDS, ztvárnil lásku rizikovou

David Kraus nabídku stát se tváří připravovaného kalendáře dlouho nezvažoval. Kývl na ni prakticky okamžitě.

"Nebylo o čem přemýšlet, tohle by snad každý udělal automaticky. Dneska lidi podporují akorát zvířata a děti, tyhle hezké optimistické věci, ale myslím, že plno lidí k téhle nemoci taky přijde tak, že za to nemůžou. Může se to stát každému. Mohlo se to stát i mně," řekl iDNES.cz.

David Kraus a kostýmní výtvarník Josef Čechota Poslední úpravy před focením

Zpěvák přiznal, že sám už kdysi zažil nepříjemné chvíle, když se poprvé nechal testovat. Do ordinace ho tehdy dohnaly černé myšlenky spojené s rizikovým sexem.

"Měl jsem jedno takové divoké období, takže jsem si už říkal, že bych si měl zajít. Ohromně jsem se styděl zeptat té sestřičky. Poprosil jsem mámu, aby řekla, aby mi test udělali i na AIDS, ona už to pak zařídila. Pak to bylo znovuzrození, když přišly výsledky. Teď už si dávám bacha," líčí Kraus.

Autorkou netradičních fotografií Davida Krause, na nichž coby joker ztvárňuje lásku rizikovou, je fotografka z bývalé Jugoslávie Maya Duljevič Lískovec. Se známým muzikantem se jí spolupracovalo výborně.

Fotografka Maya Duljevič Lískovec instruuje Davida Krause

"David je hlavně hezkej chlap, že jo. Pak ta jeho velká pusa, prostě nádhera. Myslím, že je dokonalým představitelem lásky rizikové. Doufám, že si lidi z toho vezmou ponaučení, my jim jen můžeme vzkázat ´bacha´," řekla iDNES.cz fotografka Duljevič Lískovec.

Kromě Davida Krause se v novém vydání kalendáře Art for Life 2011 objeví i herečka Anna Polívková, zpěvačka Natálie Kocábová či herec Ivan Trojan. Fotografovat budou například Tono Stano, Martin Kámen či Lucie Robinson.