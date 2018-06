Kraus se bojí létání, babské rady dostal od fotografa Vana

10:02 , aktualizováno 10:02

Modelka Simona Krainová, zpěvák Gary Barlow z Take That nebo hudebník David Kraus. To je jen pár známých tváří, které mají strach z létání. Syn Jana Krause musel svou fobii překonat, když s otcem letěli do USA natáčet jeho talkshow. Našel však rádce s tipem, jak na strach vyzrát.