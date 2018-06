Trpěl jsem depresemi, přiznal David Kraus

"Už depresemi netrpím, ale zažil jsem dvakrát, že jsem na to musel brát léky," přiznal v pořadu Selebrity na Óčku David Kraus.

"Ten stav se hrozně blbě vysvětluje. Tak jsem udělal tohle video, aby si to lidi dokázali představit, jak je to sebedestruktivní, jak člověk v tomto stavu nesnáší sám sebe a to, když do něj někdo dloube, aby se šel bavit," dodal.

Jako režisérku videoklipu si vybral Ivannu Benešovou, která se proslavila dokumentem, jenž vlastně není dokument, s názvem Zneužívaný a také tím, že pózovala nahá.

"Nebylo to, že bych se vyloženě chtěla svlékat a ukazovat. Ale když nabídka přišla, tak mi bylo líto ji odmítnout. Ale byla to jen zajímavá zkušenost a určitě se tomu nechci věnovat dál," řekla ke svým odvážným fotkám Benešová.

Ivanna Benešová v Show Jana Krause

Videoklip, který s Davidem Krausem natočila, vyšel na statisíce. Zpěvák si ho financoval sám. "Díky Ivanně a jejím lidem to bylo dostupné. Jinak bych to financovat nemohl," říká.

