S kluky z Lucie jsme v pohodě, říká David Koller

"Myslím, že jsme v pohodě celkem," zhodnotí vztahy s bývalými kolegy z Lucie David Koller. Když se rozcházeli, byla to podle něj trochu hysterie, což je u muzikantů normální.

Anděl 2011: Interpret dvacetiletí, skupina Lucie (zleva David Koller, Michal Dvořák, P.B.Ch., Robert Kodym)

Fanoušci se ale vysněného comebacku zřejmě nedočkají. "Zatím to nevypadá, že bychom se k sobě vrátili. Teď začínám zrovna turné se svou kapelou," říká Koller. Úplně to ale nevylučuje. "Letos to je v diáři už plný, stejně by nebyl čas, jestli to bude možné příští rok, to nevím," dodá.

Kromě hudby Kollera zaměstnává hlavně rodina, především nejmladší syn Nikola. David Koller mu prý hodně čte, protože nemá doma televizi. Na Večerníček by syna prý stejně koukat nenechal: "Protože by pak chtěl pribiňáky, na které je před ním reklama."

Anna Šišková, David Koller a Leoš Středa v Show Jana Krause

Kromě Kollera vystoupí v Show Jana Krause slovenská herečka Anna Šišková a lékař Leoš Středa, který žije v polygamním vztahu.