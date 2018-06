David Koller se podruhé oženil

Moravanku Sylvu poznal dvaačtyřicetiletý Koller v době, kdy Sylva studovala vysokou školu a přivydělávala si jako modelka. Zklidnil se s ní a usadil.



Předtím prožíval dost divoké období a k jeho milenkám patřila například zpěvačka Lenka Dusilová.



Původně se David a Sylva měli brát na Špilberku. Koller chtěl mít k dispozici celý hrad, ale se svým požadavkem neuspěl. Rozhodl se tak pro jiný objekt - hotel Atlantis v Rozdrojovicích nad brněnskou přehradou.



Zpěvák, který se obával zájmu fanoušků, naposlední chvíli změnil místo i čas. A pro jistotu je tajil až do poslední chvíle i před svatebčany. Hotel Atlantis byl obehnaný plotem a už od rána neprodyšně uzavřený. Bez pozvánky nesměl nikdo dovnitř.



"Za svědka mi šla sestra Jiřina a nevěstě její kamarádka," řekl iDNES spokojený ženáč David Koller a dodal: "Samotný obřad se odehrál pod širým nebem u třešně s dozrávajícími plody. Venku u bazénu pak probíhala párty, kde jsme slavili až do rána".



Šťastným novomanželům gratulovalo a hrálo mnoho kapel a umělců. Mezi nimi kromě Lucie nechyběli Wanastowi Vjecy, Anna K., Miro Žbirka, Walk Choc Ice a cimbálovka Martina Hrbáče. Veselí na počest novomanželů se také zúčastnila více než stovka dalších hostů. Na svatební cestu se zamilovaný pár chystá do Francie.

David Koller, který se skupinou Lucie dokončil turné Dobrá kočzka která nemlsá, jež bylo pořádáno k patnácti letům existence skupiny, už do manželského chomoutu vstoupil podruhé.



Jeho první manželka se jmenovala Alena. Léta byla v domácnosti se synem Adamem a později pracovala jako prodavačka. Jejich rozchod zavinil Dan Bárta, kterého Koller jako neznámého zpěváka z Plzně bezelstně ubytoval ve svém bytě.



Bárta, kterému Koller pomohl dostat se do Prahy a prosadit se, se mu odvděčil tím, že mu přebral manželku. Po sedmi letech se ale Dan s Alenou rozešel a dnes plánuje veselku s bývalou moderátorkou TV3 Kateřinou Procházkovou. Kollerův syn Adam z prvního manželství studuje gymnázium a učí se hrát na bicí.