David Hasselhoff zkolaboval, opět za to může alkohol

V bezvědomí našla Hasselhoffa ležet na podlaze v jeho domě v sobotu jeho šestnáctiletá dcera Hayley, která okamžitě zavolala své matce. Ta žije deset minut od Hasselhoffova domu v Hollywood Hills, takže byla rychle na místě, aby herci poskytla první pomoc a převezla ho do nemocnice Cedars-Sinai-Hospital v Los Angeles. U seriálového Mitche Buchannona nešlo zdaleka o první otravu alkoholem za poslední roky.

"Vyděšená Hayley se snažila otce proplesknout, aby se probral. Sotva dýchal, když ho převáželi do nemocnice," uvedl svědek ze sousedství pro server The Insider.com. "Teď už se uzdravuje. Jeho bývalá žena byla u jeho lůžka do čtyř hodin ráno. To už je posedmé za posledních pár let, co byl převezen do nemocnice s otravou alkoholem," dodal dále svědek.

Hasselhoff, který se vedle herectví věnoval i zpěvu, se v posledních měsících zhlédl především v kariéře svých dcer, kráčejících v jeho šlépějích. Osmnáctiletá Taylor Ann a šestnáctiletá Hayley Amber založily vlastní pěvecké duo s názvem The Hoff Drops. Hrdý otec, jehož hit Jump In My Car se v roce 2006 držel na třetím místě britské hitparády, sehnal dívkám autory písní a zaplatil jim i studio. Přestože se je snaží propagovat a rád by jim dělal i manažera, dcery nejsou z jeho péče nadšené a příliš se jim nezamlouvá ani název kapely. Nyní se pod dohledem svého otce chystají natočit první klip.