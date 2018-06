David Hasselhoff se vrátí jako Michael Knight

Dvanáct prozatím napsaných dílů první novodobé série přijde produkci na více než třicet miliónů dolarů. Natáčení Hasselhoffova nového projektu začne začátkem příštího roku a díl za dílem by měl být postupně hned po kompletním natočení každý týden prodáván televizním společnostem do celého světa.

"Nebudeme čekat, až natočíme komplet. Každá epizoda půjde hned na obrazovku, abychom v dalších pokračováních mohli okamžitě čerpat z názorů a námětů diváků. Budeme propojeni se všemi stanicemi, na kterých seriál poběží," řekl jeden z producentů projektu.

Diváci se mohou těšit na starou známou Patricii McPhersonovou v roli neodolatelné technické odbornice Bonnie Barstowové a na Petera Parrose jako Reginalda Cornelia. Novou hlavní tváří pak bude populární hollywoodská herečka Nancy Valenová, která v seriálu nahradí starého Devona Milese.

"David doufá, že s novou show příští rok rozhodně prorazí. S příběhy a zápletkami, které má již v současné době pro Super Knight Rider 3000 připravené, by se mu to mohlo opravdu povést. Připomněl by tak divákům staré známé epizody a zároveň by otevřel možnost podílet se na přípravě nových. Jak vyplývá z dopisů fanoušků, už jsou na jeho novou roli opravdu zvědaví.

Pokud se projekt podaří dotáhnout do zdárného konce, tak klobouk dolů. Půjde totiž o jeden z nejdražších televizních seriálů v historii," podotkl jeden z Davidových spolupracovníků.