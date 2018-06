David Hasselhoff se vrací

O oživení jednoho z nejpopulárnějších seriálů osmdesátých let se zasloužil především známý hollywoodský producent Glen A. Larson, mezi jehož počiny patří desítky více či méně úspěšných televizních sérií.



Nové pokračování příběhů o mluvícím inteligentním automobilu, nazvané Super Knight Rider 3000, kromě Davida Hasselhoffa žádná z jeho bývalých hvězd ovšem již zdobit nebude. Představitel charismatického miliardáře Devona Milese Edward Mulhare se pokračování již bohužel nedočkal a Patricia McPhersonová, ztvárňující postavu holky pro všechno Bonnie Barstowovou nabídku na roli již nedostala.



Čistku v hereckém obsazení se rozhodl udělat sám producent po konzultacích právě s Hasselhoffem. "Je potřeba ukázat divákům nové tváře," hájí se Larson. Ty by měly podle jeho slov přilákat ke sledování seriálu mladé diváky. Hlavním lákadlem by pak vedle Davida měla být Nancy Valenová v roli dcery Devona Milese. V sérii se objeví také nová postava potomka Michaela Knighta, kterou ztvární mladý hollywoodský herec Mark Swanson.



Jakými novými moderními vymoženostmi vyzdobí tvůrci černý naleštěný automobil K.I.T.T. prozatím nebylo oznámeno. Jasné je ale to, že mu zůstane původní hlas, který mu v osmdesátých letech propůjčil dnes čtyřiasedmdesátiletý William Daniels. Ten neváhal ani chvíli a smlouvu s tvůrci podepsal.



Nový hlas, který se v seriálu objeví, pak bude patřit Peteru Cullenovi, který se svým podmanivým hlasem živí již desítky let a má na svém kontě desítky kreslených seriálů, reklam a stovky televizních upoutávek. V projektu Knight Rider bude mluvit nový prototyp vozu nazvaný K.A.R.R.