Hasselhoff by rád do důchodu, ale musí vydělávat na výživné exmanželce

„Je mi 63 let a jsem ve věku, kdy bych se měl připravovat na odchod do důchodu a ne pokračovat v práci, abych zaplatil výživné,“ píše Hasselhoff v soudních dokumentech.

Herec platí exmanželce měsíčně v přepočtu více než půl milionu korun. Za posledních deset let jí vyplatil asi 63 milionů korun. Podle Hasselhoffa to bývalou manželku nemotivuje postavit se finančně na vlastní nohy a jemu tato situace znemožňuje odchod do penze.

Jeho exmanželka je přitom podle něj atraktivní žena ve výborné fyzické kondici a jako talentovaná herečka a producentka by si mohla práci najít bez větších problémů.

David Hasselhoff a Pamela Bachová se rozvedli v roce 2006 po 16 letech manželství. Mají spolu dvě dcery.

Loni Hasselhoff oznámil, že si změnil jméno: