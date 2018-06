Hasselhoff pomáhal bořit Berlínskou zeď, teď bojuje za její zachování

"Přicházím, abych podpořil tuto akci, protože věřím, že stojíme před kusem historie," hlásal šedesátiletý americký herec na happeningu v Berlíně.

Developeři a někteří radní chtějí srovnat se zemí část z dochovaného kusu zdi, aby tak získali stavební pozemek pro nové podnikatelské projekty.

"Je velmi důležité, abychom pamatovali na všechny lidi, kteří přišli o život u této zdi, když se za ní snažili nalézt svobodu. Tento poslední kousek zdi by měl skutečně být nedotknutelný," dodal Hasselhoff.

Nejdelší zachovaný celistvý zbytek berlínské zdi známý jako East Side Gallery má 1,3 kilometru a první panely vysoké 3,6 metru začali dělníci s pověřením majitelů pozemku odstraňovat na počátku března. Město chce kvůli třiašedesát metrů vysokému mrakodrapu odstranit dvaadvacet metrů zdi, která stojí na pozemcích určených k obchodnímu rozvoji města.

Hasselhoff v roce 1989 u berlínské Braniborské brány zazpíval milionům německých fanoušků svou píseň Looking for Freedom. Cítil prý, jak písnička o svobodě dojala lidi na obou stranách zdi. Vzpomínal na to v roce 2004 při návštěvě berlínského muzea Haus am Checkpoint Charlie, věnovaného pádu tohoto symbolu studené války.

"Po svém vystoupení jsem si tehdy uštípl kousky zdi, na na kterých byla černá, červená a žlutá barva německé vlajky. Velký kousek jsem si nechal pro sebe, ty menší jsem rozdal kolegům z Pobřežní hlídky," řekl Hasselhoff, který je německého původu a považuje prý Německo za svou druhou vlast.