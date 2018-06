Hasselhoffova přítelkyně si zahrála na Pamelu, chybí jí ale její vnady

David Hasselhoff vytasil na snímku pro časopis Hello! svůj dokonalý americký úsměv, zatáhl břicho a stále chlupatější hruď zamaskoval červenou bundou.

Horší to měla jeho jednatřicetiletá přítelkyně, která se měla podobat svůdné záchranářce. Robertsová je velmi štíhlá a očividně za sebou tato prodavačka z Walesu nemá zákroky jako sexbomba Pamela Andersonová. Svým dekoltem rozhodně tolik neupoutá.

David Hasselhoff v seriálu Pobřežní hlídka Pamela Andersonová v seriálu Pobřežní hlídka

Pro svého staršího přítele je ale dokonalá a platí to i naopak. "Je super úžasný chlap a já bych s ním mohla být pořád. Je perfektní," říká o osmapadesátiletém herci Robertsová.

Ten si na své přítelkyni váží její skromnosti. "Zjistil jsem, že máme stejné hodnoty, i když pocházíme z rozdílných světů," řekl Hasselhoff.

David Hasselhoff a Hayley Robertsová

Blonďatou prodavačku prý pozval na první schůzku do drahé restaurace, kterou měli sami pro sebe, a myslel, jaký udělá úžasný dojem. Hayley ale neoslnil. "Koukla na menu a řekla, že tam není nic, co by jedla. Musel jsem ji vzít do McDonalda na hamburger," prozradil herec.

Hasselhoff a Robertsová se potkali na začátku roku během natáčení talentové soutěže Britain's Got Talent, kde byl Hasselhoff porotcem. Už tehdy mluvil o tom, že by se Hayley mohla stát jeho třetí ženou. Teď už o svatbě tolik nemluví.