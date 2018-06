David H. Levi: ASTRONOMIE (Svojtka & Co.)

Astronomie, to zdaleka nejsou jen kvazary, černí trpaslíci nebo parseky. Na středoevropské letní obloze je i tři dny po zatmění Slunce k vidění spousta zajímavostí, které člověk může nejen poznávat, ale také si s nimi pohrát. A bylo by škoda nevyužít právě probuzený dětský - ale i dospělý - zájem o věci, které souvisejí s nebeskou vědou. Uhodnete třeba, kterému souhvězdí říkali Indiáni Přeražená záda a Číňané Naběračka? Malá nápověda: v Evropě je známo jako Velká medvědice. Ano, je to starý známý Velký vůz. Až se vám podaří najít v hvězdné skládance zmiňovanou naběračku nebo také pluh či zvířecí stehno, můžete si vyzkoušet ostrost zraku: kolik hvězd vidíte v oji? Lidé s dobrýma očima si všimnou, že jedna z nich je dvojhvězda. S hlavou zakloněnou vzhůru možná uvidíte i padající hvězdu: právě nyní, v polovině srpna, nastává čas Perseid. I když to nejsou skutečné hvězdy, ale jen meteorický roj, můžete jim zašeptat své přání. Zpočátku asi často narazíte na UFO - tedy objekt, který nedokážete identifikovat. Ale jak se začnete v hvězdné mapě orientovat, bude přibývat hvězd, planet i mlhovin, jež bezpečně poznáte. S dobrou příručkou v podpaží se můžete do konce prázdnin stát vyhlášenými astronomy-amatéry. To se může hodit při hodinách zeměpisu i při randění v sešeřelém parku.