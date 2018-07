Lidé na ulici po mně často chtějí lékařskou pomoc, říká Gránský

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Spousta lidí Davida zná i jako lékaře v seriálu Modrý kód. „Na ulici mě občas nějaký člověk zastaví a má pocit, že jsem opravdový lékař. Lidé se mě ptají na lékařskou pomoc, což je samozřejmě komické. Vždy jim slušně odpovím, ať se nezlobí, že jsem jen herec a s odbornými věcmi se musí obrátit na někoho jiného,“ popisuje Gránský s úsměvem své zkušenosti.

Natáčení seriálu ho baví a svou práci nebere jako nutnou rutinu, díky které může zaplatit složenky. „Je to skvělá zkušenost, která je i poměrně náročná, protože těch scén se denně točí spousta. Pracovní maraton trvá u mě už přes rok a půl. Z jednoho seriálu jsem odešel, bylo to Ohnivý kuře. Doufám, že mě to nebude čekat i tady a ještě chvilku tady vydržím,“ říká herec s úsměvem a dodává, že na další projekt se zatím nechystá.

„Na další film jsem bohužel nabídku zatím aktuálně nedostal, ale tento rok jsem měl už dvě filmové premiéry. Jednou z nich byla pohádka od Zdeňka Trošky s názvem Čertoviny. Proto si na další nabídky musím chvilku počkat,“ přiznal Gránský.

„Na podzim mě čeká velká show na Primě, Československo má talent. Mám trošku trému. Moc se ale těším na roli prince v připravovaném muzikálu Tři oříšky pro Popelku, který režíruje Filip Renč. Ta pohádka je moje dětství. Věřím, že se diváci mají na co těšit,“ pochvaluje si David, který kromě hraní i tančí.

David Gránský

Roztančené divadlo je pro Davida prý jeden velký šok. „To celé bylo pro mě zvláštní. Je to soutěž o tancování, taková netelevizní forma StarDance, kdy herci tančí také s profi tanečníky, ale v divadle. Osm párů. Nejsem zvyklý se úplně hýbat. V průběhu tréninků se ukázalo, že to se mnou ale není tak špatné a mě to začalo ohromně bavit,“ pochvaluje si Gránský, který se svou taneční partnerkou prý soutěž nakonec vyhrál. U tancování lehce zůstává, a pokud by přišla nabídka do StarDance, šel by prý do toho bez přemýšlení.

Aktuálně čeká Gránského velký životní krok. Na dovolené v New Yorku požádal o ruku svou přítelkyni Nikolu Madunickou, se kterou žije skoro devět let. „Řekla ANO!“ oznámil Gránský na svém Instagramu. Zda bude svatba do roka a do dne, to ukáže čas.