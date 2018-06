David Gránský z X Factoru: Oblékali mě jako Sámera!

ODPOVĚDI DAVIDA GRÁNSKÉHO NAJDETE ZDE

"Když jsem do týhle soutěže přišel, tak jsem byl normál kluk z ulice. Pak se mnou začli hejbat, dělat ze mne slaďáka, oblíkat mě jako Sámera. Hodně mě to sice poznamenalo, ale snažím se vrátit zpět," napsal v jedné z odpovědí David.

To, že se probojoval až do šestého finálového večera, bere jako velkou životní výhru. Odmítá však, že by na tom měl podíl porotce Ondřej Soukup. "Já jsem si od začátku nemyslel, že zpívám jako superstar. Čekal jsem, že každým kolem vypadnu. Nemyslím si ale, že mě tam těch šest finálových kol držel pan Soukup, ten už mě tam držet ani nemohl," uvedl.

David připouští, že si na finále zuby nebrousil. O vítězi ale má jasno. "Hodně to přeju All X, zaslouží si to."