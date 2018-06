Jsem pro záporáky předurčen. Mám na ně ksicht, míní David Gránský

„Pro mě byla tahle role vlastně splněným snem. Už hodně dlouho jsem si chtěl zahrát v pohádce, často jsem o tom i mluvil, a to dost intenzivně, a mám tak podezření, že se to Zdeněk Troška někdy někde doslechl a mé přání vyslyšel a obsadil mě do tohoto parádního příběhu,“ svěřil se David Gránský.

Jeho hraběcí role ovšem není až tak úplně jednoznačná. „To je pravda. Je to spíš záporná postava a záporáci mě hodně baví. Já jsem k tomu vlastně předurčen hrát podobné postavy především díky ksichtu, ale nestěžuji si,“ dodal herec, kterého na premiéru doprovodila přítelkyně Nikola.

„Tyhle skoro negativní role hraje skvěle, mně se osobně v nich líbí, ale jakmile skončí, je to někdo úplně jiný. Jsou to jen role, které domů netahá, a proto je nám spolu fajn,“ nechala se slyšet optička.

Ve filmu Špindl, který měl premiéru v prosinci, David v jedné scéně téměř nahý prchá oknem oknem z pokoje těsně před očekávaným milostným aktem.

„Běhal jsem nahý a v mrazu a vůbec mi to nevadilo a snad to i divačky ocení. Ovšem bylo to jen ve filmu Špindl a role mi to předepisovala. Jinak podobné kousky nevyvádím. O mně je známo, že jsem už hodně dlouho zadaný a žádné jiné vztahy nevyhledávám. Jsem spíš takový přízemnější a už vůbec se nepokládám za dobrodruha, který by lezl do oken a z oken každou chvíli k nějaké holce,“ prohlásil Gránský po premiéře komedie.

„Pro mě to byla zábava a vůbec mě bavilo natáčení, protože se sešla skvělá parta a moc se mi líbil velice vtipný scénář. Tak proto jsem do toho šel bez ohledu na ten striptýz,“ dodal.