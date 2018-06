David Duchovny: Jsem příliš starý, abych se znovu oženil

„Nemyslím si, že se chci znovu oženit. Myslím, že jsem na to starý,“ řekl Duchovny magazínu People.

Herec má na prsteníčku vytetovaný snubní prsten a rád žertuje, že si ho po rozvodu rozhodně nehodlá nechat useknout. Neplánuje ani udělat hrubou čáru za svým manželstvím.

„Moje manželství je jedním z nejšťastnějších období mého života. Nikdy bych to nezměnil. Nechápu, proč se lidé snaží přepsat svoji historii. My žijeme pět bloků od sebe. Je to nutné kvůli našim dětem. Měli bychom zůstat ve spojení,“ prohlásil Duchovny, který má s bývalou manželkou dceru West (15) a syna Millera (12).

Právě na své dceři, která se chystá udělat si řidičák, vidí, jak rychle čas utíká. West si už domů také přivedla kluka.

„Je úžasný. Téa mi řekla jednu z nejhezčích věcí, že fakt, že má West krásného mladého muže, vypovídá o mně jako o otci. Nevím, jestli je to pravda, ale bylo hezké, že to řekla a rozhodl jsem se tomu věřit,“ dodal Duchovny, který se nedávno představil coby zpěvák (recenzi jeho alba najdete zde).

Duchovny si také zahrál v reklamě. Sklidil ale kritiku

