Herec známý například z televizních seriálů Akta X a Californication se objevil v reklamním spotu na ruskou značku piva Sibirskaja korona, tu inspiroval jeho východoevropský původ.

„Existuje země, odkud mám své jméno, a občas se ptám, jaké by to bylo, kdyby se věci vyvinuly jinak a já byl Rusem,“ říká Duchovny v reklamě.



Herec v řadě rozhovorů uváděl, že jeho otec měl polské a ruské kořeny. V dubnu ale na Twitter napsal, že ve skutečnosti je Ukrajinec.



„Kdybych byl Rusem, byla by spousta věcí, na které bych mohl být hrdý,“ říká Duchovny v reklamě, kde se objevuje například jako baletní choreograf, kosmonaut, rocková hvězda či hokejista.

Podle náměstka ruského premiéra Dmitrije Rogozina, který dal na svůj účet na Twitteru link na reklamu, je prý na ní vidět, že byla „natočena s láskou“.

VIDEO: David Duchovny sklidil kritiku za vlasteneckou reklamu na ruské pivo

Americký zpravodajský server Globalpost.com se ale do herce opřel za to, že se objevil ve špatně načasované vlastenecké reklamě zveřejněné krátce poté, co se na Ukrajině zřítil malajsijský letoun a vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda a kdo ho sestřelil.



Ruská státní televizní stanice Rossija-24 pro změnu Američana kritizovala za to, že se objevil v reklamě opěvující Rusko poté, co se označil za Ukrajince.

A s kritikou se připojili i uživatelé internetu. „To už se Duchovny úplně zbláznil? Možná bude další, kdo jako Gérard Depardieu dostane ruský pas,“ napsala na Twitter Taťjana Samosudovová.

Duchovny není jedinou západní hvězdou, která se objevila v reklamě určené pro ruský trh. Bruce Willis propagoval banku, stejně jako Depardieu, který získal ruské občanství v roce 2013.

Vadí vám reklama s Davidem Duchovnym coby Rusem?