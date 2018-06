VIDEO: Havlovo letiště mě nezajímá! David Černý parodoval Klause

Jak budou asi vypadat přílety prezidenta Václava Klause do Prahy? Výtvarník David Černý o tom má docela jasnou představu.

"Mě by hrozně zajímalo, jak to bude nepříjemný pro Klause. Jak mu budou říkat: 'Pane prezidente, právě přistáváme na Letišti Václava Havla.' A on bude říkat: 'Ne, prosím vás pánové, mohli byste si to nechat pro sebe?! Mě to ale opravdu nezajímá. Víte, pro mě to bude pořád Ruzyně!' To bude skvělý," míní Černý. Více o slavnostním přejmenování letiště čtěte zde.

"Myslím, že to je skvělý. Už se těším, že budu přistávat na Letišti Václava Havla," dodal výtvarník, jehož díla často vyvolávají smíšené reakce. Ať už jde o jeho růžový tank, mimina na žižkovské věži, převráceného koně se svatým Václavem nebo Entropu.