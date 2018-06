Bowie se nechal rozptýlit na Bali a zanechal majetek 2,5 miliardy

Poslední vůli zpěváka pod jeho civilním jménem David Robert Jones právníci otevřeli v pátek v New Yorku. Vdova Iman dostane svůj podíl v následujícím roku ve čtyřech splátkách a připadne jí i dům v New Yorku a další nemovitosti po celém světě. Syn Duncan Jones obdrží dědictví hned a dcera Alexandria po dovršení 25 let.

Bowie odkázal 25 milionů korun své osobní asistentce Connie Schwabové a dalších 25 milionů bývalé chůvě jeho syna Marion Skene.

Legendární hudebník sepsal dvacetistránkovou závěť v roce 2004 a vyjádřil v ní přání, aby jeho popel rozptýlili na Bali.

„Nařizuji, aby vykonavatelé mé pozůstalosti nechali mé ostatky odvézt na Bali a nechali je spálit v souladu s buddhistickými rituály z Bali. Pokud to nebude možné, pak nařizuji, aby vykonavatelé mé pozůstalosti spálili mé ostatky a popel pak rozptýlili na Bali,“ píše se v závěti podle deníku New York Post.

David Bowie zemřel 10. ledna ve věku 69 let po osmnáctiměsíčním boji s rakovinou. Podle úmrtního listu bylo jeho tělo zpopelněno 12. ledna v New Jersey v USA.