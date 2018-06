David Bowie bude mít vlastní rádio

13:16 , aktualizováno 13:16

Do mírně šíleného plánu se vrhá populární americký zpěvák David Bowie. Na svých internetových stránkách hodlá na konci letošního léta spustit vysílání své vlastní rádiové stanice s poněkud zvláštním názvem Kick Out The Jammies. Název projektu vzešel ze jména nahrávky, kterou napsal Bowie vloni v srpnu a věnoval ji své právě narozené dceři Alexandře.