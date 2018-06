David Bowie bisexualitu netajil, později svého přiznání litoval

K bisexualitě se Bowie přiznal v září 1976 v rozhovoru pro magazín Playboy. „Je to pravda, jsem bisexuál. Nemohu popřít, že jsem toho dost dobře využíval. Myslím, že je to ta nejlepší věc, co se mi stala,“ řekl zpěvák, který se předtím označoval za gaye.

Podle Bowieho první manželky Angie (66) měl zpěvák poměr například s kolegou Mickem Jaggerem (72).

Modelka Vicki Hodge ve své knize Bowie: The Biography píše, že se Bowie rád ve svém domově v londýnské čtvrti Chelsea oddával sexuálním orgiím, na něž zval právě Micka Jaggera. Dokonce mu prý nevadilo, že Jagger spal také s jeho manželkou.

„Angie a David mívali nejúžasnější orgie na Oakley Street. Mick Jagger tam chodíval a účastnil se toho. John mi řekl, že ho David sledoval, jak souloží s Angie,“ napsala v neautorizované biografii modelka, která byla přítelkyní londýnského gangstera Johna Bindona.

Bývalý Bowieho asistent Tony Zanetta potvrdil, že zpěvák nežárlil. „Sex není pro něj a Angie nic velkého, je to pro ně jako potřesení si rukou na konci večera,“ prohlásil Zanetta.

Bowie později v roce 1983 ale prohlásil, že jeho přiznání se k bisexualitě byla největší chyba, jakou kdy udělal. Cítil se být více heterosexuálem a jeho zájem o homosexuální a bisexuální kulturu byl spíš produkt doby a situace, v níž se ocitl. Šlo mu prý více o porušování morálních kodexů než skutečnou biologickou a psychickou potřebu. V roce 2002 pak řekl, že jeho přiznání nebylo chybou v případě Evropy, ale prudérní Ameriky, kde ho hned začali škatulkovat.

„Neměl jsem žádný problém s tím, že lidi věděli, že jsem byl bisexuál. Ale neměl jsem tendence chodit s transparenty, ani být zástupce jakékoliv skupiny lidí. Věděl jsem, kým chci být, což byl skladatel a umělec. Ale měl jsem pocit, že moje bisexualita se tady stala tématem číslo jedna na dlouhou dobu. Amerika je velmi puritánské místo a myslím, že mi to bránilo udělat hodně věcí, které jsem měl v plánu,“ řekl.



Iman a David Bowie (New York, 5. února 2001)

Románek s Davidem Bowiem v 80. letech prožila herečka Susan Sarandonová. Dvojice se potkala při natáčení hororu Hlad v roce 1983.

„Měla jsem pár slavných a docela zajímavých milenců. Jednu rockovou hvězdu a jednoho herce. Jinak jsem hnízdící pták a jsem monogamní,“ uvedla Sarandonová v rozhovoru pro Daily Beast s tím, že dotyčnou rockovou hvězdou byl David Bowie. „Je výjimečný. Bylo to velmi zajímavé období. Neočekávalo se, že budu mít děti, jsem nejstarší z devíti sourozenců a všem jsem dělala mámu, takže jsem nebyla rozhodně ve stavu, kdy bych se chtěla usadit a mít rodinu. Ale Bowie byl opravdu zajímavý člověk a tak chytrý. Je talentovaný, malíř a... je skvělý,“ dodala.

David Bowie se s první manželkou Angie, s níž měl syna Duncana (44), rozvedl po deseti letech v roce 1980. Podruhé se oženil v roce 1992. S modelkou Iman (60) měl dceru Alexandru (15).