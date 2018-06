Britská Elle bude mít poprvé na obálce muže, vybrala Davida Beckhama

"Elle je prestižní magazín s mezinárodním věhlasem. Jsem velmi poctěn tím, že jsem byl požádán, abych byl první muž pózující bez ženy pro obálku," uvedl sám Beckham. Červencové číslo Elle se má přitom celé věnovat především olympiádě.

Na obálce Elle se sice muži v minulosti párkrát objevili, vždy ale pouze jako doplněk žen. V lednu 2001 pózoval Liam Gallagher s manželkou Nicole Appletonovou, před nimi v únoru 1997 modelku Kate Mossovou doplnil Paul Weller.

"David Beckham je národním hrdinou, takže jsme v tom spatřili příležitost nafotit oslavnou obálku, která by podpořila historický a patriotický rok. On je ikonou a Elle je známa tím, že představuje ikony na své obálce. On je pro nás prvním mužem, co bude lákat na stáncích svou tváří, věřím, že je milován muži a ženami stejně. Nicméně, kdo nechce vidět obrázek jednoho z nejhezčích mužů na obálce magazínu? Bude to sběratelské vydání," tvrdí šéfredaktorka časopisu Lorraine Candyová.