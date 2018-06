David Beckham má další tetování, je jich už přes 40 a každé má význam

Beckhamova tetování Hrudník Na hrudi má Beckham Ježíše s andělíčky, představují jeho syny. Vedle nich má obrázek dámy v lese. Význam tohoto tetování zůstává záhadou. Pravá paže Pokrývá ji obraz anděla s nápisem "Tváří v tvář nepřízni osudu." Toto tetování si nechal udělat měsíc poté, co modelka Rebecca Loosová v roce 2004 prohlásila, že s ním měla poměr. Skandál s nevěrou ale Beckhamovo manželství tehdy přežilo. Na stejné paži má Beckham další dva andílky představující jeho syny Brooklyna a Romea. Nad loktem má Beckham vytetované mraky a pod nimi dalšího anděla s nápisem: "Jen ať nenávidí, jen když se bojí." To je Bechhamův oblíbený citát římského císaře Caliguly. Předloktí zdobí římská sedmička odkazující na jeho dres v týmu Manchester United, nápis v latině "Perfectio in spiritu" (Duševní dokonalost) a templářský kříž. Nad zápěstím má ještě nápis "Modli se za mě," který si dal vytetovat v době svého odchodu do Ameriky. Pod tím má nápis Victoria a obrázek kolibříka, což odkazuje na jeho manželku. Na malíčku má ještě číslo 99, což je rok, kdy se s Victorií vzali. Nápis na hřbetu ruky je frází, kterou na svých koncertech používá rapper Jay-Z: "Měj velké sny, ale buď realista." Levá paže Pod ramenem má obrázek podle malby Franceska Francia z 15. století představující Amora a jeho milovanou Psyché. Loket zdobí růže připomínající desáté výročí svatby s Victorií. Sexy obrázek manželky má hned pod nimi a u něj nápis: "Vždy po tvém boku." Dále má na ruce citát z Písně písní: Můj milý je můj a já jsem jeho. Stejný nápis má i jeho žena. Pod tím je znovu jméno Victoria, ale tentokrát v sanskrtu a latinská fráze: Ut amen er foveam, což znamená milovat a ctít. Zápěstí pak zdobí hvězdy a hřbet ruky nápis: "Láska", obrázek vlaštovky, která symbolizuje dlouhou cestu, číslo 723, což odkazuje na čísla, která měl na dresu a nápis: "Vést s láskou." Břicho Volné má Bekcham ještě břicho. Po jeho stranách už ale místo mizí. Napravo má nápis z Bible a obrázek Ježíše Krista, nalevo pod bradavkou pak rok 1975, kdy se narodil a nápis „máma a táta“. Pod tím ještě čínský nápis: „Smrt a život určují rozhodnutí, bohatství a slávu udělují nebesa.“ Záda Na zátylku má Beckham vytetovaný okřídlený kříž a pod ním jméno druhého syna Romea. Přes záda má obrázek strážného anděla a pod ním jméno svého nejmladšího syna Cruze. Z boku pak anděla s citátem z Knihy přísloví: „Nezapomeň, co jsem tě učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal.“ Další tetování je číslo 23, které nosil na dresu v týmech Real Madrid a LA Galaxy. Nad pasem má své nejstarší tetování - jméno prvního syna Brooklyna.