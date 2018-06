David Beckham zvažuje další tetování, možná bude na přirození

David Beckham a jeho tetování 1999

- jméno syna Brooklyna dole na zádech

- anděl strážný nahoře na zádech

2000

- jméno manželky Victorie v hindštině na levém předloktí

2002

- římská sedmička na pravém předloktí

2003

- latinský nápis "Perfectio in spiritu" (Duševní dokonalost) na pravé ruce

- další text "Ut amem et foveam" (Abych miloval a ochraňoval) na levé ruce

- jméno syna Romea nahoře na zádech

- obrázek na pravém rameni

2004

- okřídlený kříž na krku

- anděl a nápis "In The Face of Adversity" (Navzdory nepřízni osudu) na pravé ruce

2005

- jméno syna Cruze na zádech

2006

- druhý anděl a oblaka na pravé ruce a rameni

2008

- cca 15 cm velký portrét nahé Victorie na levé ruce

- nápis "Forever by your side" (Navždy s tebou)

- čínské přísloví na levém boku (v překladu "Smrt a život určují rozhodnutí, bohatství a slávu udělují nebesa")

- citát z Bible na vnitřní straně levého lokte (v překladu "Můj synu, nezapomeň, co jsem tě naučil, ale nos mé příkazy ve svém srdci") 2009

- deset růží kolem levé paže

- nápis v hebrejštině "Be'yakhad, Le'Olmey Ad" (Navždy spolu, věčně) na levém zápěstí 2010

- na pravém boku "The man of sorrows" (Truchlící muž)

- obrázek Erose a Psyché na levém rameni

- nápis "Grandad" na vnitřní straně levé paže

- Ježíš se třemi anděly (jeho syny) na levé straně hrudi