Beckham: Mohykána jsem si musel oholit na záchodě, nelíbil se trenérovi

Účes vyholený po stranách a s podélným pásem delších vlasů uprostřed hlavy nosil Beckham v roce 2001. Musel se ho ale zbavit před zápasem na stadionu ve Wembley.

„Nevím, proč jsem ho nosil. Byl jsem v šatně asi hodinu před prvním výkopem, když mě trenér Alex Ferguson uviděl a řekl, že si ho mám oholit. Nejdřív jsem řekl ne, ale když jsem viděl, jak se mu rychle mění obličej, oholil jsem si ho na záchodě,“ přiznal Beckham v show Grahama Nortona.



David Beckham nosil číro v roce 2001.

„Byl velmi přísný. Šlo o pověst klubu, chtěl, aby všichni hráči vypadali profesionálně a měl pocit, že to není ten správný look. Navíc jsme hráli ve Wembley, takže tak trochu měl pravdu,“ míní fotbalista nyní.

Při pohledu zpět fotbalista přiznává, že některé jeho experimenty s účesy se mu moc nepovedly.

„Některé z nich byly opravdu zlé. Moc jsem to nedomyslel. Culík nebyl až tak špatný, ale afrocopánky byly špatná volba,“ prohlásil Beckham, který nosil zapletené vlasy v roce 2003. „Bylo to špatné načasování, protože jsme s Anglií jeli do Jižní Afriky a setkal jsem se s Nelsonem Mandelou, kvůli čemuž toho účesu lituji.“

Účesy Davida Beckhama.

Na otázku, zda mu jeho manželka Victoria mluví do toho, jak vypadá, fotbalista řekl poněkud nepřesvědčivě, že ne. „Samozřejmě je to moje žena, takže se jí někdy zeptám na názor a někdy poslechnu, tedy většinou ji poslechnu, a někdy ne,“ dodal.