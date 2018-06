David Beckham trpí nakupovací mánií

Během jediného dne dokáží ze svého konta pustit desítky milionů korun jen za "drobnosti". Právě Beckhama nedávno nakupovací mánie postihla přímo v srdci New Yorku na Manhattanu.

V obchodním domě What Goes Around Comes Around, který je v současném New Yorku považován za nejtrendovější špičku, utratil David několik desítek tisíc dolarů. Strávil pojížděním po městě a nakupováním celý den a kořist tomu odpovídala. Jen za dárky pro tři syny utratil Beckham přes sto tisíc korun.

Pro sebe kupoval hlavně trička a saka a nejvíc finančně vykrvácel při pořizování botiček pro svou milovanou Victorii. Na Davidovi je zajímavé hlavně to, že nejen rád utrácí, ale miluje hlavně nakupování pro manželku. Baví ho procházet celé hodiny nejrůznější butiky a pořizovat jí luxusní modely.

Druhým nejmarnivějším mužem z řad celebrit je Usher. Ten se však zásadně vyžívá v nakupování diamantových šperků, luxusních zavazadel, moderních technologií a v neposlední řadě utrácí také za kvalitní vína. Za nejdražší prý vydal téměř půl milionu dolarů.