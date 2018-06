David Beckham se děsí varlat

"Je to opravdová specialita. Poprvé jsem si ji objednal úplně náhodou, protože jsem podle jídelního lístku netušil, co to může být. Nakonec mi to ale zachutnalo," řekl Beckham časopisu Four Four Two.

Španělé jsou býky doslova posedlí. Každoročně je při oslavách ženou ulicemi Pamplony nebo do nich při národním sportu, koridě, bodají šípy. Navíc velice rádi pochoutky (nejen) z hovězího masa.

"Kdybych tušil, co to vlastně ve skutečnosti je, asi bych do toho nešel. Ale takhle jsem rád, že jsem to ochutnal. Jestli mi z toho bylo špatně? Určitě ne, pochutnal jsem si," prozradila hvězda Realu Madrid.

Třicetiletý fotbalista nicméně tvrdí, že v případě býčích specialit zůstane pouze u těch uší. Španělsko má totiž ve své nabídce ještě podivnější lahůdku - býčí varlata. "Varlata bych nevzal do úst ani za nic. Děsí mě představa, že bych pojídal něčí koule," prohlásil Beckham.