David Beckham prožil romantiku s mužem, zahrál si homosexuála

V charitativním spotu pro Sport Relief 2010 si Corden s Beckhamem dělají manikúru, aranžují květiny a zamilovaně se k sobě tulí. Dopřejí si i společnou koupel, při níž Corden předčítá pasáže z Backhamovy autobiografie. Celé video skončí v posteli. Dojatý David Beckham se při sledování svatební scény rozpláče a jeho drahoušek ho utěší polibkem.

"Chtěl jsem ho zlíbat, Opravdu, byl neuvěřitelně milý. Šli jsme i na večeři, vyrazili jsme si, užili jsme si to," řekl po natáčení Corden magazínu Heat. "To jak působí na lidi je úžasné. Je prostě okouzlující. Myslím, že jsem se do něj trochu zamiloval," dodal komik, který se netají svou homosexualitou.

Klip se točil v Miláně ještě předtím, než si čtyřiačtyřicetiletý záložník AC Milan při zápase přetrhl Achillovu šlachu a přišel tak o možnost startovat na mistrovství světa (viz článek o Beckhamově zranění).

Kromě Beckhama se do každoroční charitativní kampaně Sport Relief zapojil třeba pilot formule 1 Lewis Hamilton nebo tenista Andy Murray. Corden přiměl k natáčení i celý fotbalový tým Mancester United, který s komikem cvičil aerobic.