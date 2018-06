David Beckham pokoří kvůli charitě Kilimandžáro

K neobvyklému činu ho přemluvil známý, muzikant a bojovník za lidská práva Bono Vox z irské rockové kapely U2.

Jak britskému deníku The Sun prozradil jeden z Davidových spoluhráčů fotbalového klubu LA Galaxy, David se kuriózní žádosti o získání peněz pro hladovějící a trpící děti nejdříve zalekl. "Myslel si, že je to nad jeho fyzické síly a možnosti. Nakonec však i on, stejně jako celá řada celebrit před ním, Bonovu obrovskému charizmatu a zápalu pro správnou věc podlehl," uvedl spoluhráč.

Dodal, že dosud není pevně stanoveno datum, kdy bude 5895 metrů vysoká hora pokořena, protože David má své závazky v klubu. Podle svých slov je však stoprocentně rozhodnutý, že náročnou cestu podnikne.