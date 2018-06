David Beckham má astma, ale bojuje s ním a inspiruje další

Čtyřiatřicetiletý fotbalista kopající za losangeleský tým Galaxy trpí touto nemocí už od dětství, ale nikdy nebyla tak silná, aby musel používat inhalátor během utkání. K tomu došlo až v Seattlu při utkání s týmem Real Salt Lake. Bylo to poprvé, co Beckham přiznal, že touto nemocí trpí. "Má mírnou formu astmatu snad většinu života. Není to nijak vážné, ale opravdu musí používat inhalátor v určitých případech," uvedl Davidův mluvčí pro britský deník The Sun.

Vidět tak slavného hráče s inhalátorem je pro mnohé důkaz a povzbuzení, že astma není překážkou k provozování sportu na vrcholové úrovni. "Když jsem viděl Davida, jak se přiznal k astmatu, rozhodl jsem se, že se za to taky nebudu stydět," řekl deníku The Sun třináctiletý Keanu Williams, který trpí astmatem od dvou let a nic si nepřeje víc, než být úspěšným fotbalistou jako Beckham.

Astmatem trpí i další vrcholoví sportovci. U nás jsou to třeba desetibojař Tomáš Dvořák, lyžař Lukáš Bauer nebo hokejista Jiří Šlégr.

"Při hokeji mě astma neobtěžuje, nad ledem je vlhký vzduch. Ale když jsem měl první záchvat, myslel jsem, že to nepřežiju. Měl jsem děsný strach. Bylo to v roce 1995. V noci jsem nemohl popadnout dech. Nevím, jak jsem na to přišel, ale strčil jsem hlavu do mrazáku a vdechoval tu páru. Ani netušíte, jak se mi ulevilo," řekl v rozhovoru pro MF DNES Šlégr.

O astmatických potížích se minulý rok zmiňoval i Roman Šebrle. "Alergie se upravily léky. Beru ráno jednu pilulku a mám dýchátko. Sice občas ještě zakašlu, ale je to mnohem lepší," řekl desetibojař v květnovém rozhovoru pro iDNES.cz.