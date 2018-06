Jméno David Beckham se vyplatí. Denně vydělá 2,5 milionu korun

„Značku Beckham nic nezastaví. I když už je dávno vysloužilým fotbalistou, Davidovo impérium stále roste. Je to šetrný byznysmen a obklopuje se stejně smýšlejícími lidmi. Poslední čísla jsou ohromující, ale není to zase tak překvapující,“ napsal britský deník The Sun.

Většina příjmů Davida Beckhama plyne z reklamních kampaní a obchodní spolupráce s výrobci oblečení, obuvi a kosmetiky.

Jednačtyřicetiletý Brit ale tvrdí, že navzdory tomu, že s manželkou vlastní jmění větší než královna Alžběta II., stále u stromečku touží po obyčejných dárcích. Letos si přál jako každý rok ponožky.

„Ponožky jsou vždycky dobrý dárek. Víte, jsem Angličan, takže my Britové milujeme pěkné ponožky, tudíž jsem letos požádal o ponožky. Victoriin seznam obsahuje pěkné pyžamo. Má ráda příjemné pyžamo, pohodlné a hřejivé,“ přiznal otec pěti dětí magazínu Entertainment Tonight.

Beckham je i tváří charitativních kampaní: