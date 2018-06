Beckham je samaritán, pomohl zoufalému muži odtlačit auto

Paul Long vezl do školy osmiletého syna Fabiena a šestiletou dceru Josephine, když mu na kruhovém objezdu blízko domu, kde David Beckham dočasně přebývá, vypověděl vůz službu. Zůstali trčet na rušné silnici a Paul Long měl strach o své děti.

"Bylo to děsné mít vzadu děti. Byli jsme tam uvězněni, asi deset minut jsem nemohl dělat nic, auta svištěla okolo," řekl Long.

Bylo chladné, deštivé počasí a řidičům se nechtělo stavět a vylézat z vozu. Až nakonec před Longovým autem zastavilo Audi a z něj vystoupil muž v mikině. Až když přišel blíž, poznal Long, že je to David Beckham.

"Zeptal se, jestli jsme v pořádku. Já řekl, že ano, jestli by nás mohl odtlačit na stranu. On řekl jen: Pokusím se. A dal se do toho," popsal Long.

Pak zastavil ještě jeden řidič a ve třech se jim podařilo auto odtlačit. "Zeptal se ještě jednou, jestli jsme v pořádku, poté odešel. Volal jsem na něj: Díky Davide, milujeme tě! A i když teď mi připadá hloupé, že jsem to na něj zavolal, jsem od té doby rozhodně jeho největší fanoušek. Je krásné, co pro mě udělal," řekl Long deníku Telegraph.

Mluvčí Davida Beckhama potvrdil, že fotbalista skutečně ten den zastavil, aby rodině pomohl.