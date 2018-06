Dávali nám měsíc, říká Kristelová o ročním vztahu s Kazmou

Kateřina Kristelová přiznává, že od jisté doby nic neplánuje.

"Jsme spolu rok, myslím, že to jde tou správnou cestou tak, jak to má být. Mám takové krédo, že když chceš pobavit Boha, tak mu řekni o svých plánech. Když jsem se vdávala v kostele, netušila jsem, že se za několik let budu rozvádět. Stalo se. Od té doby neplánuji, takže s Kazmou nemáme žádný harmonogram typu dítě, byt a tak dále. My to neřešíme. Je to temperamentní vztah, ale to pouto je silné," říká Kristelová.

Jedním dechem přiznává, že její okolí nedávalo vztahu velkou životnost. Povahy bývalého a současného muže Kristelové jsou totiž značně odlišné.



"Spousta lidí si myslela, že se rozejdeme velmi záhy. My jsme si ale vytvořili vlastní mikrosvět, který je fajn. A myslím, že to klape. Řekla bych, že se za tu dobu máme nejlíp, protože se ty hrany už hezky obrousily," doplňuje moderátorka, která je ráda, že si ke Kazmovi vybudovala hezký vztah i její tříletá dcera, jíž má s bývalým manželem Martinem Tůmou.

"Kazma je pro Claudii strejda, Claudinka už jednoho tátu má. Nicméně si už na sebe zvykli, Claudinka už dokáže před Kamilem i tancovat, což dřív nebývalo. Ale našli si k sobě důvěru, což je nejdůležitější."

Kateřina a Kamil nyní utvoří i profesní pár. Stanou se moderátorskou dvojicí Ranního mejdanu na Fajn rádiu.

"Do éteru jdeme 3. června. A i když jsem hlavně televizní moderátorka, na práci v rádiu se těším. Úplná novinka to není, v dětství jsem prošla Dismanovým rozhlasovým souborem, takže se mikrofonu nebojím, jen to bude příjemná změna. A z toho, že bychom si s Kazmou lezli na nervy, se nebojím. Jsme spolu rádi, umíme si život užít a stejně tomu bude i u Ranního mejdanu," uzavírá Kateřina Kristelová.