Dávají si i jedy do šampónů, referuje z Miss World Vignerová

Vlasy jí zatím padat nezačaly, ale i ona se potýká s problémy. Hned po příletu do Johannesburgu onemocněla a nemohla jet s ostatními děvčaty na sportovní finále do sousedního města.

Ohroženo bylo i její vystoupení v talentové soutěži. "Už před odletem mi začalo být špatně. Od snídaně mě bolelo celé tělo a začal kašel. Po příletu do Johannesburgu se to ještě zhoršilo. Nemohla jsem ani přednést písničku na talentovou soutěž, ale už jsem ji jednou zpívala, tak snad to bude stačit. Nemám hlas a nevyzpívala bych to, tak jsem říkala než ostuda, tak radši zpívat nebudu. Dokážu toho přejít hodně, ale teď jsem jak mrtvola. To asi všechny ty rychlé přelety a ty změny počasí. Úplně mě to odrovnalo," řekla Vignerová, které lékař předepsal antibiotika.

Dívky se zatím zúčastnily charitativní večeře v Londýně pořádané ve prospěch Variety International Children´s Fund, kde byly vydraženy dárky, které soutěžící přivezly ze svých zemí. Aneta přispěla typickou českou porcelánovou panenkou v národním kroji. Aukce pomohla vybrat celkem 450 tisíc dolarů.

Další zastávkou bylo Abu Dhabi, kde všech 120 soutěžících dívek hostovalo na galavečeři s VIP hosty a slavnými osobnostmi a podílely se na módní přehlídce přestavující to nejlepší z jihoafrické módy, která se bude konat při slavnostním Zlatém Uvítání.

Aneta Vignerová teď v Johannesburgu bydlí s dánskou Miss a má za sebou i první drobné úspěchy. "Natáčely jsme medailonky na web. Mluvily jsme o sobě minutu. Dali mé skupině plus, že to bylo pěkné a přirozené, což mě potěšilo," píše dál Aneta ze slunečného Johannesburgu, kde si děvčata užívají příjemného prostředí, ale zároveň musí dodržovat režim, který všem soutěžícím přísně zakazuje pít a kouřit. Zatím toto pravidlo porušila pouze Miss USA, která si dala pár skleniček při charitativní večeři a byla za to pokárána.