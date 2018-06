Dášo, plač, je pro koho, píše vdově po Václavu Havlovi Kamila Moučková

Hoře

Milá Dášo, když jsem uviděla tvou fotku v novinách, tak mi znovu vytryskly slzy a řekla jsem si: "Ano, tohle je ztělesněné hoře."

Na to se nedá nic říct. Nic nemůže pomoct, to si má milá musíš odtrpět sama. Něco málo o tom také vím, i když v jiné podobě.

Milovala jsem Václava jako člověka 45 let, které jsem ho znala. Byl to z nejlepších mužskejch - kamarádů, který prošel mým životem. Nemá smysl, abych teď vyjmenovávala všechno, co byl, všichni to velice dobře víme.

Zasáhlo mě to jako blesk z nebe. Všichni jsme věděli, že je zle, ale když jsem se to dozvěděla, tak jsem se sesypala. Právě jsem pekla vánoční cukroví a měla připravené formičky. Všechny jsem je dala pryč a vykrajovala jsem srdíčka a srdíčka a do toho jsem brečela a brečela.

Moc se to cukroví pravda nepovedlo. Asi těma slzama, co do něj kapaly.

Nevím, co říct, čím tě utěšit. Ale věř, že na tebe teď hodně myslím, a kdyby to šlo, tak bych kus toho tvého hoře vzala na sebe.

Prožívám tyhle dny s Václavem. Lítala jsem z rozhlasu do televize a mluvila o něm. Měla jsem tu potřebu říct lidem, co byl Václav Havel za člověka. Kdykoli ho vidím v médiích, tak mi tryskají zase slzy. Ani jsem nevěděla, že jich v člověku může tolik být.

Dášo, plač, plač! Vyplač to ze sebe. Je pro koho a proč plakat. Budiž ti alespoň malou útěchou, že nebýt tebe, tak tu Václav dávno už nebyl.

Myslím, že s ním odešel jeden z nejlepších a nejslušnějších lidí na této planetě. Myslím na tebe strašně moc, protože to, co prožíváš, je skutečné hoře.

Objímám tě,

tvá Kamila.