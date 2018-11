Kdybych byla jenom doma, tak by mi hráblo, přiznala o mateřství Dasha

Vy jste se stala kmotrou alba Jitky Zelenkové Intimity. Jak k tomu došlo?

Musím vám něco přiznat. Já jsem netušila, že jsem kmotrou, protože původně jsem byla oslovená s Honzou Smigmátorem, že to budeme moderovat. Tuto čestnou funkci jsem se dozvěděla až ze scénáře. Měla jsem moc velkou radost, protože Jitku Zelenkovou obdivuji a mám ji nesmírně ráda. Je to totiž nejen úžasná zpěvačka, ale i skvělá žena.

Jitce jste tedy CD pokřtila. Co nějaké vaše album, už je na obzoru?

Já jsem shodou okolností, přesně před rokem křtila své CD. Připravovala jsem ho hodně dlouho a nazvala ho Konečně. Teď mám opět tvůrčí období. Takže bych zase co nevidět mohla pokřtít další desku. Vzhledem k mé rychlosti, to ovšem nevidím v dohledné době.

Je to tvůrčí období spojené třeba s vaší dcerkou?

Určitě ano. Myslím, že zasahuje do mé interpretace. Zjemnila a uklidnila mě. Ta nálada se určitě ponese v tom duchu. Ale na druhou stranu, ta její povaha se také mění, vyvíjí, takže uvidíme, co bude za rok. Ona vlastně i ta předchozí deska, co jsem vydala před rokem, se již točila v těhotenství. Proto jsem u toho nebyla moc rozjuchaná a byla mnohem klidnější.

U dětí se projevují určitá období. Jedno z nich, které se vrací, je období vzdoru. Máte ho už i vy za sebou?

Malé jsou dva roky a čtyři měsíce, takže na období vzdoru netrpělivě čekáme. Teď je moc hodná a když zlobí, tak je to nepatrně. Dá se to zatím ošéfovat.

A kromě toho, že začínáte přemýšlet nad novou deskou, máte čas i na jiné pracovní aktivity? Nebo jste maminka na plný úvazek?

Já právě všechno musím zvládat. Mám spoustu pracovních aktivit, ale rodina úžasně pomáhá, že se střídáme a dneska jsem vlastně půl dne byla maminkou, teď jsem chvilku tady a za chvilku se zase vracím domů. Takže to tak nějak vyvažujeme.

Říká se, že být maminkou na plný úvazek není snadné...

Ze své zkušenosti přiznám, že potřebuji být trochu v jiném prostředí, s různými lidmi, že mi to vyhovuje a nabíjí. Můžu být doma vyrovnaná a spokojená žena. Kdybych byla jenom doma s holčičkou, tak by mi z toho hráblo.

Běží devátá řada taneční soutěže StarDance, ve které opět zpíváte. Je to projekt, který je vám hodně blízký?

StarDance miluji, je to jeden z mála krásných televizních projektů. Máme zase super nové písničky a hlavně to je velká podívaná. Jsem holka, takže mě zajímají nejen tance, ale i ty krásné kostýmy. Jak říkám, je to velká srdcovka, protože já neznám noblesnější pořad.

Přála byste si vy sama být někdy oslovena coby soutěžící?

Před pár lety jsem si říkala, že bych ty tance docela chtěla umět. Tam je dobrý, že se to všechno naučíte. Ale teď vám řeknu, že jak jsem utahaná z holčičky a práce, a také už mi není nejmíň, byla by to pěkná dřina. Takže nevím, jestli bych do toho šla.

Vyzkoušela jste si tam na chvilku třeba půjčit nějakého profesionálního tanečníka a zatančila jste si třeba na nějaké afterparty?

To jo. To mě i láká, ale nesměl by to nikdo vidět.

Máte pro letošní ročník nějakého favorita?

Já vlastně nikdy předem žádného nemám. Nechávám se překvapit, protože nikdy nevím, jak ten člověk nebo ten pár zaujme.