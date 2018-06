Daryl Hannahová unikla smrti

Na rozdíl od Isadory si však šálu třiačtyřicetiletá hrdinka snímků Splash či Kill Bill 2 a bývalá přítelkyni Johna F. Kennedyho jr. nepřiskřípla ve dvířkách automobilu, ale ve výtahu.

Nicméně to stačilo k tomu, aby ji stoupající zdviž srazila na kolena a začala bolestivě svírat hrdlo. Přátelé, kteří s Hannah sdíleli tutéž kabinku, okamžitě stiskli nouzové tlačítko. Nepomohlo to. Výtah pokračoval v cestě do dalšího patra.

Zvyšující se napětí naštěstí nevydržel materiál, z něhož byla šála zhotovena. Praskl a zoufalá zajatkyně se konečně osvobodila.

"Na krku jí sice zbyly nějaké rudé stopy, ale jinak je zcela v pořádku," uvedl pro list Express jeden ze svědků nehody.

Daryl Hannahová, která si během pětadvaceti let své herecké kariéry zahrála v bezmála šesti desítkách filmů, na sklonku loňského roku uvedla, že se už nehodlá producírovat před kamerou, ale spíše pracovat za ní jako producentka, scenáristka a režisérka.