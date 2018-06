Daryl Hannahová: Jsem chorobně plachá. Občas nevím, kdo jsem

„Když se věnuje mé osobě tolik pozornosti, přestávám vědět, kdo jsem. Skoro nevím ani kde jsem. Svoji práci dělám už dlouho, tak jsem si trochu zvykla a naučila se s tím fungovat,“ řekla herečka listu Daily Mail Australia.

Daryl Hannahová se proslavila filmy Blade Runner, Žbluňk!, Ocelové magnólie nebo Kill Bill. Díky herectví se prý naučila pár triků, kterými zvládá svoji stydlivost.

„Dobrý trik je představit si, že jste umřel a myslet si, že ostatní se mohou cítit nepříjemně. I když by to nebyla pravda, pomůže vám to myslet na něco jiného,“ dodala.

Herečka celá léta před okolím tajila svůj panický strach z otevřených prostor, jelikož se obávala, že by to mohlo zastavit její kariéru. Chorobnou plachostí trpí od dětství. Lékaři ji diagnostikovali lehčí formu autismu. „Nejsem dobrá v situacích, kde je hodně lidí. Nezvládám je.“

Hannahová, která je zapálenou ekologickou aktivistkou, nyní žije s rockerem Neilem Youngem, který se kvůli ní po 36 letech manželství rozvedl (více zde).