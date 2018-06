Dary z nebe

Byla jedna malá holčička, která měla tatínka, maminku, bratříčka, pejska, měla svou rodinu. Ale protože to byla opravdu malá holčička, nemohla vědět, že má to nejvíc, co by si mohla přát. A tak si stále - jako každá správná malá holčička - přála něco víc. Zvlášť o V ánocích. Připadalo jí, že Ježíšek může přinést dary, o kterých se jí zdává v ásných snech a které prostě tatínek s maminkou nikde kromě nebe neseženou. A jak by se tatínek s maminkou dostali do nebe, ještě netušila. A tak si žila ve světě představ, až už nebyla malá holčička a místo Ježíška čekala na svého prince.Čekala a čekala. Princové se nabízeli a ačkoliv někteří byli i krásní a bohatí, ba i mocní, žádný z nich jí nepřipadal jako ten nebeský. Říkali o ní, že je pyšná, ale byla spíš smutná. Až přišel jeden - nebyl ani bohatý, dokonce to nebyl ani princ, jen takový obyčejný kluk s něžnýma modrýma očima. A ta malá, vlastně už velká holčička, pocítila v sobě lásku. Pravý dárek z nebe.Lásku, ze které vzešla nová rodina. A v té snad další malá holčička bude snít své sny.