VIDEO: Myslím na to denně, říká Dara Rolins o čtyři roky staré nehodě

0:31 , aktualizováno 0:31

Je to už čtyři roky, co pod koly vozu zpěvačky Dary Rolins zahynul motocyklista Jindřich Rotrekl. Dara Rolins prozradila, že si na nehodu vzpomene denně. Zapomenout by ani nemohla, protože ji čeká kvůli tomu další soud.